Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос забил в ворота Узбекистана в рамках первого тура чемпионата мира 2026.

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Даниэль на 40-й минуте вошел в штрафную площадь и в акробатическом прыжке переправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Гол защитника не стал бы возможным без шикарной передачи Луиса Диаса, который заметил забегание партнера еще из центра поля.

ВИДЕО. Конфетка от Диаса. Колумбия забила на ЧМ после шикарного паса

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine