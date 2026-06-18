Чемпионат мира18 июня 2026, 06:01 |
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ВИДЕО. Конфетка от Диаса. Колумбия забила на ЧМ после шикарного паса
Даниэль Муньос открыл счет в матче с Узбекистаном
18 июня 2026, 06:01 |
304
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Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос забил в ворота Узбекистана в рамках первого тура чемпионата мира 2026.
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Даниэль на 40-й минуте вошел в штрафную площадь и в акробатическом прыжке переправил мяч в сетку ворот – 1:0.
Гол защитника не стал бы возможным без шикарной передачи Луиса Диаса, который заметил забегание партнера еще из центра поля.
ВИДЕО. Конфетка от Диаса. Колумбия забила на ЧМ после шикарного паса
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