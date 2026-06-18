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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:04 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
119
0

Кейн забил 81-й гол за сборную Англии

Вспомним все сборные, которым забивал английский нападающий во время своей карьеры

18 июня 2026, 05:04 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
119
0
Кейн забил 81-й гол за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил свой 81-й гол за национальную сборную Англии.

Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Кейн открыл счёт в матче, реализовав пенальти, а затем забил головой.

Напомним все сборные, в ворога которых забивал английский нападающий.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (81):

  • 7 – Албания
  • 5 – Сан-Марино
  • 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта
  • 3 – Панама, Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
  • 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал
  • 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия
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Гарри Кейн сборная Англии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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