Кейн забил 81-й гол за сборную Англии

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил свой 81-й гол за национальную сборную Англии.

Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Кейн открыл счёт в матче, реализовав пенальти, а затем забил головой.

Напомним все сборные, в ворога которых забивал английский нападающий.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (81):