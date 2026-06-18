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Чемпионат мира
18 июня 2026, 01:38 | Обновлено 18 июня 2026, 01:41
29
0

Тренер сборной Иордании рассказал, почему его команда уступила Австрии

Жамаль Селлами указал на высокий класс игроков соперника

18 июня 2026, 01:38 | Обновлено 18 июня 2026, 01:41
29
0
Тренер сборной Иордании рассказал, почему его команда уступила Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жамаль Селлами
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Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами подвел итоги первого матча на чемпионате мира 2026, в котором его подопечные сыграли с Австрией. Поединок группы J завершился поражением Иордании со счетом 1:3.

«Мы очень позитивно начали первый тайм, но соперник был хорошо организован. После того, как счет сравнялся, мы увидели, что австрийские игроки значительно выше ростом и благодаря этому имели преимущество при угловых. Итоговый результат не отражает той самоотдачи, которую продемонстрировала сборная Иордании. Лично я очень доволен нашей игрой.

Мы не смогли победить, потому что Австрия имеет в своем составе игроков, выступающих, например, за «Реал» или «Баварию». Тем не менее, я считаю, что наше выступление – это повод для гордости. Никто не ожидал, что мы выйдем на матч настолько смело и проактивно.

Австрийские футболисты обладают огромным опытом выступлений в Европе, тогда как у нас есть только опыт одного игрока во Франции и одного в Корее. Как бы то ни было, нам удалось существенно минимизировать угрозу со стороны Австрии.

Я уверен, что наши болельщики недовольны результатом, но гордятся игрой команды. Мы здесь для того, чтобы учиться и обретать этот опыт. Если вы хотите добиваться успеха в матчах против европейских сборных, вам нужны игроки, выступающие в европейских клубах», – сказал Селлами.

Видеообзор матча:

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сборная Иордании по футболу сборная Австрии по футболу пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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