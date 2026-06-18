Тренер сборной Иордании рассказал, почему его команда уступила Австрии
Жамаль Селлами указал на высокий класс игроков соперника
Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами подвел итоги первого матча на чемпионате мира 2026, в котором его подопечные сыграли с Австрией. Поединок группы J завершился поражением Иордании со счетом 1:3.
«Мы очень позитивно начали первый тайм, но соперник был хорошо организован. После того, как счет сравнялся, мы увидели, что австрийские игроки значительно выше ростом и благодаря этому имели преимущество при угловых. Итоговый результат не отражает той самоотдачи, которую продемонстрировала сборная Иордании. Лично я очень доволен нашей игрой.
Мы не смогли победить, потому что Австрия имеет в своем составе игроков, выступающих, например, за «Реал» или «Баварию». Тем не менее, я считаю, что наше выступление – это повод для гордости. Никто не ожидал, что мы выйдем на матч настолько смело и проактивно.
Австрийские футболисты обладают огромным опытом выступлений в Европе, тогда как у нас есть только опыт одного игрока во Франции и одного в Корее. Как бы то ни было, нам удалось существенно минимизировать угрозу со стороны Австрии.
Я уверен, что наши болельщики недовольны результатом, но гордятся игрой команды. Мы здесь для того, чтобы учиться и обретать этот опыт. Если вы хотите добиваться успеха в матчах против европейских сборных, вам нужны игроки, выступающие в европейских клубах», – сказал Селлами.
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алжир не сумел оказать сопротивление действующему чемпиону
Юлия уступила Эмме Наварро в трех сетах в матче 1/8 финала