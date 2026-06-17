17 июня проходит матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 55-й минуте встречи португальцы имели возможность снова выйти вперёд, когда шикарным ударом через себя гол забил защитник Жоау Канселу.

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Однако арбитру пришлось огорчить португальскую публику – забитый гол был отменен из-за офсайда.

ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили