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  4. ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили
Чемпионат мира
17 июня 2026, 21:29 | Обновлено 17 июня 2026, 22:31
514
0

ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили

Жоау Канселу мог стать героем встречи с ДР Конго

17 июня 2026, 21:29 | Обновлено 17 июня 2026, 22:31
514
0
ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня проходит матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 55-й минуте встречи португальцы имели возможность снова выйти вперёд, когда шикарным ударом через себя гол забил защитник Жоау Канселу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако арбитру пришлось огорчить португальскую публику – забитый гол был отменен из-за офсайда.

ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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