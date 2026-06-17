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Чемпионат мира
17 июня 2026, 20:57 | Обновлено 17 июня 2026, 21:20
317
0

ВИДЕО. Под перерыв. ДР Конго сравняла счет в игре с Португалией

Гол на счету Йоана Висса

17 июня 2026, 20:57 | Обновлено 17 июня 2026, 21:20
317
0
ВИДЕО. Под перерыв. ДР Конго сравняла счет в игре с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

За несколько секунд до перерыва, на 5-й минуте добавленного времени первого тайма, ДР Конго сумела сравнять счёт в этой встрече.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Головой после навеса Артура Масуаку гол забил Йоан Висса.

ВИДЕО. Перед перерывом. ДР Конго сравняла счёт в матче с Португалией

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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