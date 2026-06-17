Чемпионат мира17 июня 2026, 20:57 | Обновлено 17 июня 2026, 21:20
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ВИДЕО. Под перерыв. ДР Конго сравняла счет в игре с Португалией
Гол на счету Йоана Висса
17 июня 2026, 20:57 | Обновлено 17 июня 2026, 21:20
317
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17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
За несколько секунд до перерыва, на 5-й минуте добавленного времени первого тайма, ДР Конго сумела сравнять счёт в этой встрече.
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Головой после навеса Артура Масуаку гол забил Йоан Висса.
ВИДЕО. Перед перерывом. ДР Конго сравняла счёт в матче с Португалией
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