Тренер Университати назвал двух самых опасных футболистов в составе Динамо
Кристиано Бергоди отметил влияние вингера Андрея Ярмоленко и форварда Матвея Пономаренко
Наставник румынской «Университати» Кристиано Бергоди прокомментировал будущее противостояние с киевским «Динамо» в первом квалификационном раунде.
Главный тренер клуба из Клужа назвал двух самых опасных футболистов в составе украинской команды – выделил вингера Андрея Ярмоленко и форварда Матвея Пономаренко:
«Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Несмотря на 36 лет, он остается очень сильным футболистом. Превосходным. Он много забивал в прошлом чемпионате.
Еще есть молодой Пономаренко, 20 лет, который в прошлом сезоне просто взорвал команду. Он тоже много забивал (13 голов в чемпионате). Это команда с индивидуальными игроками, с качеством, но которая страдала в чемпионате.
Они заняли четвертое место в чемпионате, но привыкли к одному из двух первых. Они не обладают однородностью. Да, именно так, стабильность очень важна. Они играют по схеме 4-3-3, хотя изредка переходят на 4-4-2, а их форвард – Пономаренко.
Плюс Ярмоленко – игрок с богатой историей, который провел множество матчей на очень высоком уровне. Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, так что это грозная команда», – подытожил Бергоди.
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