Тренер Университати назвал двух самых опасных футболистов в составе Динамо

Наставник румынской «Университати» Кристиано Бергоди прокомментировал будущее противостояние с киевским «Динамо» в первом квалификационном раунде.

Главный тренер клуба из Клужа назвал двух самых опасных футболистов в составе украинской команды – выделил вингера Андрея Ярмоленко и форварда Матвея Пономаренко:

«Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Несмотря на 36 лет, он остается очень сильным футболистом. Превосходным. Он много забивал в прошлом чемпионате.

Еще есть молодой Пономаренко, 20 лет, который в прошлом сезоне просто взорвал команду. Он тоже много забивал (13 голов в чемпионате). Это команда с индивидуальными игроками, с качеством, но которая страдала в чемпионате.

Они заняли четвертое место в чемпионате, но привыкли к одному из двух первых. Они не обладают однородностью. Да, именно так, стабильность очень важна. Они играют по схеме 4-3-3, хотя изредка переходят на 4-4-2, а их форвард – Пономаренко.

Плюс Ярмоленко – игрок с богатой историей, который провел множество матчей на очень высоком уровне. Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, так что это грозная команда», – подытожил Бергоди.