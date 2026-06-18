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Лига Европы
18 июня 2026, 10:41 | Обновлено 18 июня 2026, 11:01
604
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Тренер Университати назвал двух самых опасных футболистов в составе Динамо

Кристиано Бергоди отметил влияние вингера Андрея Ярмоленко и форварда Матвея Пономаренко

18 июня 2026, 10:41 | Обновлено 18 июня 2026, 11:01
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Тренер Университати назвал двух самых опасных футболистов в составе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
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Наставник румынской «Университати» Кристиано Бергоди прокомментировал будущее противостояние с киевским «Динамо» в первом квалификационном раунде.

Главный тренер клуба из Клужа назвал двух самых опасных футболистов в составе украинской команды – выделил вингера Андрея Ярмоленко и форварда Матвея Пономаренко:

«Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Несмотря на 36 лет, он остается очень сильным футболистом. Превосходным. Он много забивал в прошлом чемпионате.

Еще есть молодой Пономаренко, 20 лет, который в прошлом сезоне просто взорвал команду. Он тоже много забивал (13 голов в чемпионате). Это команда с индивидуальными игроками, с качеством, но которая страдала в чемпионате.

Они заняли четвертое место в чемпионате, но привыкли к одному из двух первых. Они не обладают однородностью. Да, именно так, стабильность очень важна. Они играют по схеме 4-3-3, хотя изредка переходят на 4-4-2, а их форвард – Пономаренко.

Плюс Ярмоленко – игрок с богатой историей, который провел множество матчей на очень высоком уровне. Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, так что это грозная команда», – подытожил Бергоди.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Андрей Ярмоленко Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: GOLAZO.ro
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