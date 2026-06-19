Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом
Коротун сообщил, что всё это было лишь слухами
Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун отреагировал на слухи о возможном объединении с «Металлистом», о чём неоднократно упоминалось в украинских СМИ.
– Появлялась информация, что «Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом».
– Как и вы, я читал об этом, но с нашей стороны никаких переговоров не велось. Во всяком случае, я в переговорах об объединении не участвовал.
Ранее вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун назвал стадион, на котором команда будет проводить домашние матчи Украинской Премьер-лиги в новом сезоне.
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