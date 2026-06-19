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  4. Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 07:02 |
1400
0

Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом

Коротун сообщил, что всё это было лишь слухами

19 июня 2026, 07:02 |
1400
0
Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом
ФК Харьков. Юрий Коротун
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Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун отреагировал на слухи о возможном объединении с «Металлистом», о чём неоднократно упоминалось в украинских СМИ.

– Появлялась информация, что «Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом».

– Как и вы, я читал об этом, но с нашей стороны никаких переговоров не велось. Во всяком случае, я в переговорах об объединении не участвовал.

Ранее вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун назвал стадион, на котором команда будет проводить домашние матчи Украинской Премьер-лиги в новом сезоне.

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Юрий Коротун Харьков Металлист 1925 Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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