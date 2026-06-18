Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову

Испанская «Жирона» согласилась продать украинского вингера Виктора Цыганкова турецкому «Трабзонспору», сообщает Gunebakis.

По информации источника, за трансфер 28-летнего игрока клуб из Трабзона заплатит 11 миллионов евро. Сам футболист также согласился на переход в «Трабзонспор».

Однако отмечается, что трансфер Цыганкова окончательно ещё не согласован. «Жирона» требует от турецкого клуба обязательный аванс за переход украинца, что несколько затягивает переговоры.

Ранее журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова.