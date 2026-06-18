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  4. Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Испания
18 июня 2026, 04:58 |
98
0

Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову

Вингер сборной Украины должен перейти в Трабзонспор

18 июня 2026, 04:58 |
98
0
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанская «Жирона» согласилась продать украинского вингера Виктора Цыганкова турецкому «Трабзонспору», сообщает Gunebakis.

По информации источника, за трансфер 28-летнего игрока клуб из Трабзона заплатит 11 миллионов евро. Сам футболист также согласился на переход в «Трабзонспор».

Однако отмечается, что трансфер Цыганкова окончательно ещё не согласован. «Жирона» требует от турецкого клуба обязательный аванс за переход украинца, что несколько затягивает переговоры.

Ранее журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова.

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Жирона Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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