ПЕТКОВИЧ: «Красная Месси? Все это видели. Не хочу много об этом говорить»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович провел пресс-конференцию после поражения от Аргентины в матче ЧМ-2026 (0:3):

– Перед матчем у вас наверняка был план по Лионелю Месси. Насколько вообще сложно придумать план, чтобы остановить его? И как оцените его игру сегодня?

– Мы говорим не об обычном футболисте, а об игроке, который семь-восемь раз признавался лучшим в мире. К сожалению, в первом и втором голе мы сами кое-что позволили. Мы дали ему возможность забить. А Месси, со своей ясностью и спокойствием даже в сложные моменты, делает все проще. Аргентина имеет удачу и привилегию: вся команда работает на него и поддерживает его. А он уже много лет, десятилетиями творит чудеса. Достаточно посмотреть на статистику: Аргентина сегодня нанесла 10 ударов по воротам, и семь из них сделал Месси. В любом случае поздравляю Аргентину. Это очень сильная команда, и сегодня она заслуженно победила.

– Считаете ли вы, что вратарь несет значительную ответственность за поражение? Например, в эпизоде с первым голом Месси?

– Перекладывать вину на одного игрока – не мой стиль. Но в этих эпизодах мы допустили слишком много ошибок. Мы отходили, оставляли игрока свободным для удара с 16–25 метров. При этом нужно понимать: мы играли против большого соперника, который использует каждую минимальную возможность. Мы пропустили три гола из-за пределов штрафной, и это заслуга Аргентины тоже. Есть наша вина, мы должны ее принять, работать и взять этот матч как урок. Но для нас не эта игра самая важная. Впереди еще два матча, и там уже мы должны быть командой, которая будет ограничивать соперников.

– Аргентина победила, Месси провел великолепный матч, но команда в целом очень хорошо играла с мячом. В этом ее главное отличие?

– Аргентина – настоящая большая команда. Достаточно посмотреть, как она владеет мячом: точность, контроль, чистота решений, скорость. Они почти не дают сопернику возможности накрывать их. Нам удавалось что-то создавать в последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второго. Но для этого все 10 полевых игроков должны быть готовы, а Аргентина еще должна немного сбавить. Когда они играют на максимуме, это другой уровень.

– Что можно взять из этого матча перед двумя следующими играми, где уже вам нужно будет вести игру?

– Мы должны взять уверенность, что можем играть хорошо. Не нужно опускать голову из-за трех пропущенных голов. Сегодня мы практически не дали Аргентине моментов внутри штрафной. У них фактически не было явных шансов из пределов штрафной. Нам нужно быть еще более сбалансированными и быстрее работать с мячом. Соперник такого калибра задает другие ожидания, но команда должна понимать: мы можем справиться, можем играть лучше и можем играть без ошибок.

– Должен был Лионель Месси получить красную?

– Сейчас нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. После матча я видел кадры, но не хочу много об этом говорить.

– Оглядываясь назад, жалеете ли вы о выборе стартового состава? Были вопросы по физическому состоянию отдельных игроков и по тому, кто начал матч.

– Я принимаю решения до матча, исходя из того, что вижу на тренировках и в предматчевый период. Считаю, что сделал правильный выбор. Конечно, есть соперник, есть возможность менять игру по ходу матча. Но сегодня главное было в другом: соперник оказался совсем другого калибра.

– После такого тяжелого поражения в стартовом матче чувствуете ли вы дополнительное давление? Теперь победа над Иорданией обязательна, чтобы остаться в борьбе.

– Это был матч, в котором взять очки было бы огромным сюрпризом. Другим командам еще предстоит сыграть против Аргентины. У нас все остается в наших руках. Мы сами можем решать свою судьбу в следующих матчах.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир