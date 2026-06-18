Романо подтвердил. В Интер перейдет голкипер, забивавший в Лиге чемпионов

Итальянский вратарь римского «Лацио» Иван Проведель в скором времени перейдет в миланский «Интер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «нерадзурри» заплатят за 32-летнего футболиста 3 миллиона евро, а сам игрок подпишет с чемпионами Италии трехлетний контракт.

В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Иван Проведель в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что вратарь «Интера» Ян Зоммер может перейти в «Аякс».