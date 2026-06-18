Романо подтвердил. В Интер перейдет голкипер, забивавший в Лиге чемпионов
Иван Проведель покинет Лацио
Итальянский вратарь римского «Лацио» Иван Проведель в скором времени перейдет в миланский «Интер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «нерадзурри» заплатят за 32-летнего футболиста 3 миллиона евро, а сам игрок подпишет с чемпионами Италии трехлетний контракт.
В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Иван Проведель в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что вратарь «Интера» Ян Зоммер может перейти в «Аякс».
🚨 Inter agree deal to sign Ivan Provedel as new goalkeeper from Lazio for €3m ⚫️🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Provedel signs a three year deal and joins as backup for the Spanish goalkeeper Josep Martinez — starting next season. 🧤🇮🇹 pic.twitter.com/MOQgSrlfUf
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