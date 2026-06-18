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Италия
18 июня 2026, 20:05 | Обновлено 18 июня 2026, 20:17
385
0

Романо подтвердил. В Интер перейдет голкипер, забивавший в Лиге чемпионов

Иван Проведель покинет Лацио

18 июня 2026, 20:05 | Обновлено 18 июня 2026, 20:17
385
0
Романо подтвердил. В Интер перейдет голкипер, забивавший в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский вратарь римского «Лацио» Иван Проведель в скором времени перейдет в миланский «Интер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «нерадзурри» заплатят за 32-летнего футболиста 3 миллиона евро, а сам игрок подпишет с чемпионами Италии трехлетний контракт.

В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Иван Проведель в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что вратарь «Интера» Ян Зоммер может перейти в «Аякс».

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трансферы Интер Милан трансферы Серии A Лацио Иван Проведель Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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