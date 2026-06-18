Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Академия «Динамо» пополнилась сразу двумя футболистами возрастной категории U-16, которые ранее были связаны с системой «Шахтера».

Одним из новичков стал Вадим Ганиговский, который перешел в киевский клуб напрямую из академии «горняков». Юный нападающий уже успел привлечь внимание высокой результативностью — ранее он отличился 20 голами в 17 матчах. До этого футболист также защищал цвета «Мукачево».

Еще одним новичком стал Станислав Олифер, который официально заявлен в состав команды с марта. За это время он уже забил семь голов.