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  4. Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 08:58 |
7785
3

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

18 июня 2026, 08:58 |
7785
3 Comments
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
ФК Динамо
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Академия «Динамо» пополнилась сразу двумя футболистами возрастной категории U-16, которые ранее были связаны с системой «Шахтера».

Одним из новичков стал Вадим Ганиговский, который перешел в киевский клуб напрямую из академии «горняков». Юный нападающий уже успел привлечь внимание высокой результативностью — ранее он отличился 20 голами в 17 матчах. До этого футболист также защищал цвета «Мукачево».

Еще одним новичком стал Станислав Олифер, который официально заявлен в состав команды с марта. За это время он уже забил семь голов.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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А зачем шахтеру украинские игроки?
Генеральный директор сказал: суть не в том что ты тут родился, а польза игроков которую приносят стране бразильцы. 
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Ослабляет конкурента.
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