Жирона сообщила о своих требованиях клубу, которому нужен Цыганков

Испанская «Жирона» продолжает вести переговоры о трансфере вингера сборной Украны Виктора Цыганкова, который ищет варианты для продолжения карьеры.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который предложил за трансфер игрока 11 миллионов евро.

По информации портала Gunebakis, каталонский клуб готов отпустить украинца, но требует от представителя Суперлиги существенный аванс, который должен прийти первым платежем.

«Бордово-синие» пытаются разбить всю сумму трансфера на несколько частей, чтобы снизить нагрузку на бюджет клуба. «Трабзонспор» не готов платить большую часть из 11 млн сразу и пытается договориться с «Жироной».

Цыганков согласился перейти в чемпионат Турции и присоединиться к своим соотечественникам – полузащитнику Руслану Малиновскому и защитнику Арсению Батагову.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе «Жироны», в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.