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  4. Узнал последним. Челси скрыл от Алонсо переход Кукурельи в Реал
Англия
17 июня 2026, 15:33 |
828
0

Узнал последним. Челси скрыл от Алонсо переход Кукурельи в Реал

Тренер до последнего не знал, что теряет игрока

17 июня 2026, 15:33 |
828
0
Узнал последним. Челси скрыл от Алонсо переход Кукурельи в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо не был проинформирован о переговорах с «Реалом» относительно продажи испанского защитника Марка Кукурельи.

Источник сообщает, что специалист узнал о переходе футболиста в другой клуб из публикации известного журналиста Фабрицио Романо. До этого Алонсо не имел ни малейшего представления о возможном уходе игрока из команды.

Кукурелья играл за «Челси» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел в составе «синих» 50 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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Марк Кукурелья Хаби Алонсо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Фабрицио Романо
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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