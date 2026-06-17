Узнал последним. Челси скрыл от Алонсо переход Кукурельи в Реал
Тренер до последнего не знал, что теряет игрока
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо не был проинформирован о переговорах с «Реалом» относительно продажи испанского защитника Марка Кукурельи.
Источник сообщает, что специалист узнал о переходе футболиста в другой клуб из публикации известного журналиста Фабрицио Романо. До этого Алонсо не имел ни малейшего представления о возможном уходе игрока из команды.
Кукурелья играл за «Челси» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел в составе «синих» 50 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
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