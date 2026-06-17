Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень грозное оружие»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 20:06 |
907
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень грозное оружие»

Известный тренер – о сборной Англии

17 июня 2026, 20:06 |
907
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень грозное оружие»
УАФ. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер и эксперт Мирон Маркевич поделился своими мыслями о сборной Англии по футболу и её перспективах на чемпионате мира 2026 года.

«Считаю, что британцы точно дойдут до четвертьфинала, а там многое будет зависеть от соперника. Важно, как организует игру команды Томас Тухель. Но самое грозное их оружие – это Гарри Кейн – человек-гол», – отметил Мирон Маркевич.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

По теме:
ВИДЕО. Португалия забила шикарный гол ударом через себя, но его отменили
ВИДЕО. Под перерыв. ДР Конго сравняла счет в игре с Португалией
Португалия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мирон Маркевич сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Теннис | 17 июня 2026, 16:42 13
Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме

Юлия уступила Эмме Наварро в трех сетах в матче 1/8 финала

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17.06.2026, 07:02
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Футбол | 17.06.2026, 20:43
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 47
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 23
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем