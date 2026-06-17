Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень грозное оружие»
Известный тренер – о сборной Англии
Известный украинский тренер и эксперт Мирон Маркевич поделился своими мыслями о сборной Англии по футболу и её перспективах на чемпионате мира 2026 года.
«Считаю, что британцы точно дойдут до четвертьфинала, а там многое будет зависеть от соперника. Важно, как организует игру команды Томас Тухель. Но самое грозное их оружие – это Гарри Кейн – человек-гол», – отметил Мирон Маркевич.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.
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