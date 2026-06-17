Сборная Аргентины уверенно победила Алжир со счётом 3:0 на чемпионате мира 2026 года.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, который в свои 38 лет оформил феноменальный хет-трик. Этот результат позволил Лео сравняться с Мирославом Клозе и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Несмотря на историческое достижение, после матча Месси оставался предельно скромным, отдав должное легендарному бразильцу Роналдо и своему конкуренту Килиану Мбаппе.

ВИДЕО. Реакция Месси и Скалони после матча Аргентина 3:0 Алжир