«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке

Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун рассказал о запланированных кадровых изменениях в составе команды.

Недавно клуб, ранее носивший название «Металлист 1925», объявил о масштабном ребрендинге. Помимо названия, были также изменены клубные цвета.

Коротун заявил, что изменения коснутся и игроков. В частности, команду покинут Олег Мозиль, Игорь Снурницын, Василий Кравец, Евгений Пасич, Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.