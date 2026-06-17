Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 12:50 | Обновлено 17 июня 2026, 13:21
873
0

«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке

Харьковчане изменят не только название и эмблему

17 июня 2026, 12:50 | Обновлено 17 июня 2026, 13:21
873
0
«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
Getty Images/Global Images Ukraine. Металлист 1925
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун рассказал о запланированных кадровых изменениях в составе команды.

Недавно клуб, ранее носивший название «Металлист 1925», объявил о масштабном ребрендинге. Помимо названия, были также изменены клубные цвета.

Коротун заявил, что изменения коснутся и игроков. В частности, команду покинут Олег Мозиль, Игорь Снурницын, Василий Кравец, Евгений Пасич, Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

«Здесь сложно дать точный ответ, нужно посчитать. Есть игроки, которые были в команде, но не выходили на поле. Если подвести итог, то как минимум 6-7 футболистов покинут клуб», – сказал функционер.

По теме:
В ЛНЗ выступили с заявлением перед жеребьевкой Лиги конференций
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ
Металлист 1925 Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Коротун
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Футбол | 16 июня 2026, 19:23 2
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда ЛК

Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16 июня 2026, 17:19 2
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ

Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Футбол | 17.06.2026, 07:32
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
ФОТО. Австрия с голом на 90+12 минуте переиграла Иорданию на ЧМ-2026
Футбол | 17.06.2026, 12:37
ФОТО. Австрия с голом на 90+12 минуте переиграла Иорданию на ЧМ-2026
ФОТО. Австрия с голом на 90+12 минуте переиграла Иорданию на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 76
Футбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 7
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем