«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
Харьковчане изменят не только название и эмблему
Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун рассказал о запланированных кадровых изменениях в составе команды.
Недавно клуб, ранее носивший название «Металлист 1925», объявил о масштабном ребрендинге. Помимо названия, были также изменены клубные цвета.
Коротун заявил, что изменения коснутся и игроков. В частности, команду покинут Олег Мозиль, Игорь Снурницын, Василий Кравец, Евгений Пасич, Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.
«Здесь сложно дать точный ответ, нужно посчитать. Есть игроки, которые были в команде, но не выходили на поле. Если подвести итог, то как минимум 6-7 футболистов покинут клуб», – сказал функционер.
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