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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 12:51 | Обновлено 17 июня 2026, 13:23
2385
0

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный

Юрий Коротун сообщил, что полузащитник сборной Украины останется в «Харькове»

17 июня 2026, 12:51 | Обновлено 17 июня 2026, 13:23
2385
0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный
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Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун поделился информацией о будущем нескольких футболистов команды, в частности и полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного:

«Игорь Когут остается в команде, с ним продлен контракт. Аналогичная ситуация с Шабановым – его контракт также продлился автоматически.

Пока есть предложение относительно Ивана Литвиненко, которое клуб рассматривает.

Иван Калюжный остается в команде. У него действующий контракт с клубом, и мы его не отпускаем», – рассказал Коротун.

В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Контракт Калюжного истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.

Во время летнего трансферного окна появилась информация, что в услугах полузащитника сборной Украины заинтересован донецкий «Шахтер», который планировал усилить центр поля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Харьков Юрий Коротун Иван Калюжный Иван Литвиненко Игорь Когут Артем Шабанов
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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