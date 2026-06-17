Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Юрий Коротун сообщил, что полузащитник сборной Украины останется в «Харькове»
Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун поделился информацией о будущем нескольких футболистов команды, в частности и полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного:
«Игорь Когут остается в команде, с ним продлен контракт. Аналогичная ситуация с Шабановым – его контракт также продлился автоматически.
Пока есть предложение относительно Ивана Литвиненко, которое клуб рассматривает.
Иван Калюжный остается в команде. У него действующий контракт с клубом, и мы его не отпускаем», – рассказал Коротун.
В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Контракт Калюжного истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.
Во время летнего трансферного окна появилась информация, что в услугах полузащитника сборной Украины заинтересован донецкий «Шахтер», который планировал усилить центр поля.
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