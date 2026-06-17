Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира.

Интересно, что нападающий стал первым игроком с ЧМ-1994, кто сумел забить три мяча в одном матче против африканской сборной.

В 1994 году это удалось известному форварду Динамо Киев Олегу Саленко, который в легендарной уже встрече с Камеруном забил сразу пять голов.

Месси после своего хет-трика добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе.

Лионель уже является лучшим ассистентом в истории ЧМ (8 результативных передач) и лучшим бомбардиром.