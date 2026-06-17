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Чемпионат мира
17 июня 2026, 12:59 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
686
0

Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко

Давно никто не забивал три или больше голов в ворота африканской команды на ЧМ

17 июня 2026, 12:59 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
686
0
Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира.

Интересно, что нападающий стал первым игроком с ЧМ-1994, кто сумел забить три мяча в одном матче против африканской сборной.

В 1994 году это удалось известному форварду Динамо Киев Олегу Саленко, который в легендарной уже встрече с Камеруном забил сразу пять голов.

Месси после своего хет-трика добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе.

Лионель уже является лучшим ассистентом в истории ЧМ (8 результативных передач) и лучшим бомбардиром.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Олег Саленко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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