Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко
Давно никто не забивал три или больше голов в ворота африканской команды на ЧМ
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира.
Интересно, что нападающий стал первым игроком с ЧМ-1994, кто сумел забить три мяча в одном матче против африканской сборной.
В 1994 году это удалось известному форварду Динамо Киев Олегу Саленко, который в легендарной уже встрече с Камеруном забил сразу пять голов.
Месси после своего хет-трика добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе.
Лионель уже является лучшим ассистентом в истории ЧМ (8 результативных передач) и лучшим бомбардиром.
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