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  4. Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии
Чемпионат мира
17 июня 2026, 13:35 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
1625
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Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии

Эрлинг следит за статистикой

17 июня 2026, 13:35 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
1625
2 Comments
Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард Эрлинг Холанд в первом матче сборной Норвегии на ЧМ-2026 забил два гола в ворота Ирака и помог команде выиграть со счетом 4:1.

Бомбардира после игры спросили, считает ли он себя лучшим нападающим мира. Игрок назвал фамилии Килиана Мбаппе и Гарри Кейна, показав, что следит за статистикой конкурентов.

«Я точно на вершине, среди лучших. Но если брать статистику, то я не лучший. У Кейна и Мбаппе больше голов, если просто взять цифры. Это реальность», – сказал Холанд.

На ЧМ-2026 Мбаппе уже оформил дубль, а Кейну еще предстоит показать себя на турнире.

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сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Гарри Кейн
Иван Зинченко Источник: ESPN
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Комментарии 2
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"Гравець показав назва прізвища..."
???
Це чим він показав і кудою?
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0
І це він ще про Мессі не чув... ))
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0
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