Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии

Форвард Эрлинг Холанд в первом матче сборной Норвегии на ЧМ-2026 забил два гола в ворота Ирака и помог команде выиграть со счетом 4:1.

Бомбардира после игры спросили, считает ли он себя лучшим нападающим мира. Игрок назвал фамилии Килиана Мбаппе и Гарри Кейна, показав, что следит за статистикой конкурентов.

«Я точно на вершине, среди лучших. Но если брать статистику, то я не лучший. У Кейна и Мбаппе больше голов, если просто взять цифры. Это реальность», – сказал Холанд.

На ЧМ-2026 Мбаппе уже оформил дубль, а Кейну еще предстоит показать себя на турнире.