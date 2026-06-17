Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии
Эрлинг следит за статистикой
Форвард Эрлинг Холанд в первом матче сборной Норвегии на ЧМ-2026 забил два гола в ворота Ирака и помог команде выиграть со счетом 4:1.
Бомбардира после игры спросили, считает ли он себя лучшим нападающим мира. Игрок назвал фамилии Килиана Мбаппе и Гарри Кейна, показав, что следит за статистикой конкурентов.
«Я точно на вершине, среди лучших. Но если брать статистику, то я не лучший. У Кейна и Мбаппе больше голов, если просто взять цифры. Это реальность», – сказал Холанд.
На ЧМ-2026 Мбаппе уже оформил дубль, а Кейну еще предстоит показать себя на турнире.
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