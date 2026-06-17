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Чемпионат мира
Англия
17.06.2026 23:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:42 |
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Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 17 июня в 23:00

17 июня 2026, 11:42 |
52
0
Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Томас Тухель и Златко Далич
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17 июня состоится матч первого тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.

Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Англией и Хорватией в квартете L на мундиале играют команды Ганы и Панамы.

Наставник Аргентины – Томас Тухель. Сборную Алжира тренирует Златко Далич.

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
  • 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа L

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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