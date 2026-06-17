17 июня состоится матч первого тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.

Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Англией и Хорватией в квартете L на мундиале играют команды Ганы и Панамы.

Наставник Аргентины – Томас Тухель. Сборную Алжира тренирует Златко Далич.

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)

18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)

23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)

24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)

28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа L