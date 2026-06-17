Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 17 июня в 23:00
17 июня состоится матч первого тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.
Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Англией и Хорватией в квартете L на мундиале играют команды Ганы и Панамы.
Наставник Аргентины – Томас Тухель. Сборную Алжира тренирует Златко Далич.
Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
- 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
- 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
- 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа L
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
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