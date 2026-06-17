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  4. Игрока Динамо успешно прооперировали. Известно, когда вернется на поле
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 11:33 |
1151
0

Игрока Динамо успешно прооперировали. Известно, когда вернется на поле

Николай Михайленко продолжает восстанавливаться от повреждения

17 июня 2026, 11:33 |
1151
0
Игрока Динамо успешно прооперировали. Известно, когда вернется на поле
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко
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Украинский полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе левой ноги. Об этом пишет клубная пресс-служба «Динамо».

«Желаем Николаю скорейшего восстановления и вернуться еще сильнее 🤍💙», – говорится в сообщении.

По оценкам врачей Михайленко сможет вернуться на поле примерно через месяц – игрок пропустит учебно-тренировочное собрание «бело-синих» в Австрии.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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