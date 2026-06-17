Украина. Премьер лига17 июня 2026, 11:33 |
1151
0
Игрока Динамо успешно прооперировали. Известно, когда вернется на поле
Николай Михайленко продолжает восстанавливаться от повреждения
17 июня 2026, 11:33 |
1151
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинский полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе левой ноги. Об этом пишет клубная пресс-служба «Динамо».
«Желаем Николаю скорейшего восстановления и вернуться еще сильнее 🤍💙», – говорится в сообщении.
По оценкам врачей Михайленко сможет вернуться на поле примерно через месяц – игрок пропустит учебно-тренировочное собрание «бело-синих» в Австрии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 июня 2026, 03:55 5
Фроч считает, что Усик может проиграть Кабайелу
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Футболист вернется в Грецию
Другие виды | 17.06.2026, 09:06
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Футбол | 17.06.2026, 09:59
Комментарии 0
Популярные новости
16.06.2026, 17:19 2
16.06.2026, 17:33 28
15.06.2026, 15:57 13
16.06.2026, 18:10 196
15.06.2026, 09:09 6
15.06.2026, 08:13 4
15.06.2026, 18:45 7
16.06.2026, 21:51 17