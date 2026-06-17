Игрока Динамо успешно прооперировали. Известно, когда вернется на поле

Украинский полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе левой ноги. Об этом пишет клубная пресс-служба «Динамо».

«Желаем Николаю скорейшего восстановления и вернуться еще сильнее 🤍💙», – говорится в сообщении.

По оценкам врачей Михайленко сможет вернуться на поле примерно через месяц – игрок пропустит учебно-тренировочное собрание «бело-синих» в Австрии.