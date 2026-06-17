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Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:20 | Обновлено 17 июня 2026, 08:25
122
0

ВИДЕО. Али Ольван сравнял счет в противостоянии Австрии и Иордании

Этот мяч стал первым для Иордании в истории чемпионата мира

17 июня 2026, 08:20 | Обновлено 17 июня 2026, 08:25
122
0
ВИДЕО. Али Ольван сравнял счет в противостоянии Австрии и Иордании
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Ольван
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Вингер сборной Иордании Али Ольван сравнял счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Австрией.

Команды встретились в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 50-й минуте встречи вингер номинальных гостей отличился точным ударом по воротам Шлягера, 1:1. Для Иордании этот забитый мяч стал первым в истории сборной на чемпионате мира.

ВИДЕО. Али Ольван сравнял счет в противостоянии Австрии и Иордании

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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