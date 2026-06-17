Вингер сборной Иордании Али Ольван сравнял счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Австрией.

Команды встретились в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

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На 50-й минуте встречи вингер номинальных гостей отличился точным ударом по воротам Шлягера, 1:1. Для Иордании этот забитый мяч стал первым в истории сборной на чемпионате мира.

ВИДЕО. Али Ольван сравнял счет в противостоянии Австрии и Иордании