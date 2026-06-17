Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»

Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан прокомментировал матч первого тура ЧМ-2026 против Бельгии, который завершился вничью (1:1). Специалист рассказал, что египтяне могли бы одержать победу, если бы судья поставил пенальти в конце матча.

«Не мне говорить о статусе Египта. Наши игроки – высочайшего качества, а в составе есть двое лучших футболистов мира. Они дают нам мотивацию. Мы точно приехали сюда не просто для количества. Победа была в наших руках.

Это был наш приоритет, наш главный фокус. Мы ни о чем другом не думали. Но эта ничья – на самом деле как победа, ничья против такого соперника, большого соперника. У них играют очень большие мастера.

Я горжусь своими игроками, даже если сегодня мы потеряли очки. Я доволен тем, как игроки воплощают тактические идеи, над которыми я работал последние два года. Я всегда говорил им, что мы должны играть в другой футбол и что мы можем играть против любой команды.

Самое важное для нас – пройти в следующую стадию. Мы все еще можем прибавить в следующих матчах. Мы были близки к победе, нам должны были дать пенальти.

Мы полагаемся не на одного игрока, а на коллектив из 26 футболистов. Салах и Мармуш выкладываются на полную, они действительно отдали все силы, особенно в своих стремительных переходах из обороны в атаку.

В Египте живет 120 миллионов человек, поэтому, конечно, нам нужна сильная команда, конечно, у нас есть амбиции и, конечно, мы должны достойно представить всех этих людей.

Я сказал им, что мы должны создать новую национальную идентичность для нашей сборной... мы стараемся работать над менталитетом игроков, готовить их и вселять в них уверенность, что они являются сильной командой», – сказал Хусам.

Видеообзор матча: