Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:41 | Обновлено 17 июня 2026, 03:42
115
0

Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026

Рубен Диаш не сыграет против ДР Конго

17 июня 2026, 03:41 | Обновлено 17 июня 2026, 03:42
115
0
Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник национальной сборной Португалии Рубен Диаш пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе К против ДР Конго.

Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес:

«Он ещё не полностью восстановился, и мы не будем идти на какие-либо риски».

Матч Португалия – ДР Конго состоится 17 июня в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Рубен Диаш может перейти в мадридский «Реал».

По теме:
ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
Рубен Диаш сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберто Мартинес травма
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16 июня 2026, 09:42 2
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию

Итальянец признал свою ошибку

ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия
Футбол | 17 июня 2026, 03:48 0
ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия
ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия

Эрлинг получил награду благодаря дублю

ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Футбол | 16.06.2026, 09:31
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 72
Футбол
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем