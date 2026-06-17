Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026

Центральный защитник национальной сборной Португалии Рубен Диаш пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе К против ДР Конго.

Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес:

«Он ещё не полностью восстановился, и мы не будем идти на какие-либо риски».

Матч Португалия – ДР Конго состоится 17 июня в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Рубен Диаш может перейти в мадридский «Реал».