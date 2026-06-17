Чемпионат мира17 июня 2026, 03:41 | Обновлено 17 июня 2026, 03:42
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Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Рубен Диаш не сыграет против ДР Конго
17 июня 2026, 03:41 | Обновлено 17 июня 2026, 03:42
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Центральный защитник национальной сборной Португалии Рубен Диаш пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе К против ДР Конго.
Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес:
«Он ещё не полностью восстановился, и мы не будем идти на какие-либо риски».
Матч Португалия – ДР Конго состоится 17 июня в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Рубен Диаш может перейти в мадридский «Реал».
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