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Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:59 | Обновлено 17 июня 2026, 04:00
42
0

«Это ноль». Мартинес ответил, уйдет ли из сборной Португалии

Роберто не стал уделять много внимания слухам

17 июня 2026, 03:59 | Обновлено 17 июня 2026, 04:00
42
0
«Это ноль». Мартинес ответил, уйдет ли из сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о том, что он покинет свой пост по окончании чемпионата мира 2026 года независимо от результата команды на турнире:

«Сообщения о том, что я уйду со своего поста по окончании чемпионата мира? Это не новость. Это ерунда. Я полностью сосредоточен на чемпионате мира. Это не новость».

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии зимой 2023 года – под его руководством команда выиграла Лигу наций, вышла в четвертьфинал Евро-2024 и квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

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сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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