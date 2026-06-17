«Это ноль». Мартинес ответил, уйдет ли из сборной Португалии
Роберто не стал уделять много внимания слухам
Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о том, что он покинет свой пост по окончании чемпионата мира 2026 года независимо от результата команды на турнире:
«Сообщения о том, что я уйду со своего поста по окончании чемпионата мира? Это не новость. Это ерунда. Я полностью сосредоточен на чемпионате мира. Это не новость».
Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии зимой 2023 года – под его руководством команда выиграла Лигу наций, вышла в четвертьфинал Евро-2024 и квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ
Рубен Диаш не сыграет против ДР Конго