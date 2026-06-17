Жиру отреагировал на то, что Мбаппе побил его бомбардирский рекорд
Оливье поздравил Килиана с достижением
Бывший нападающий национальной сборной Франции Оливье Жиру, который в настоящее время выступает за «Лилль», отреагировал на то, что форвард Килиан Мбаппе побил его рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции:
«Поздравляю, Килиан! Ты это сделал! Я очень рад за него».
Напомним, Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Благодаря первому голу в ворота африканцев Мбаппе сравнялся в историческом рейтинге с Жиру, а затем и обогнал его. Сейчас на счету Килиана 58 голов за сборную Франции.
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