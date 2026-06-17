Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру отреагировал на то, что Мбаппе побил его бомбардирский рекорд
Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:51 |
116
0

Жиру отреагировал на то, что Мбаппе побил его бомбардирский рекорд

Оливье поздравил Килиана с достижением

17 июня 2026, 03:51 |
116
0
Жиру отреагировал на то, что Мбаппе побил его бомбардирский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий национальной сборной Франции Оливье Жиру, который в настоящее время выступает за «Лилль», отреагировал на то, что форвард Килиан Мбаппе побил его рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции:

«Поздравляю, Килиан! Ты это сделал! Я очень рад за него».

Напомним, Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Благодаря первому голу в ворота африканцев Мбаппе сравнялся в историческом рейтинге с Жиру, а затем и обогнал его. Сейчас на счету Килиана 58 голов за сборную Франции.

По теме:
ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
рекорд сборная Франции по футболу лучший бомбардир Оливье Жиру Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕШАМ: Со стороны кто-то может думать, что Мбаппе эгоистичен, но это не так
Футбол | 17 июня 2026, 03:39 0
ДЕШАМ: Со стороны кто-то может думать, что Мбаппе эгоистичен, но это не так
ДЕШАМ: Со стороны кто-то может думать, что Мбаппе эгоистичен, но это не так

Пресс-конференция главного тренера сборной Франции после победы над Сенегалом (3:1)

Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 16 июня 2026, 20:30 7
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча первого тура группы I состоится 16 июня на стадионе Метлайф Стэдиум (22:00)

Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16.06.2026, 09:42
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16.06.2026, 10:14
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 72
Футбол
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 7
Футбол
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем