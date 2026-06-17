Исторический матч. Сборная Норвегии впервые забила четыре мяча на ЧМ

Сборная Норвегии одержала самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в матче первого тура с Ираком.

Европейская команда разгромила соперника благодаря дублю Эрлинга Холанда и ассисту Мартина Эдегора – 4:1.

Норвежцы принимают участие в своем четвертом мундиале, однако они никогда прежде не забивали более двух мячей.

Кроме того, сборная Норвегии лишь в третий раз обыграла оппонента на мировом форуме: ранее они побеждали Мексику в 1994 году (1:0) и Бразилию в 1998-м (2:1).