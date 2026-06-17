Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исторический матч. Сборная Норвегии впервые забила четыре мяча на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:33 | Обновлено 17 июня 2026, 03:36
54
0

Исторический матч. Сборная Норвегии впервые забила четыре мяча на ЧМ

Викинги одержали свою третью победу на мундиалях

17 июня 2026, 03:33 | Обновлено 17 июня 2026, 03:36
54
0
Исторический матч. Сборная Норвегии впервые забила четыре мяча на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Норвегии одержала самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в матче первого тура с Ираком.

Европейская команда разгромила соперника благодаря дублю Эрлинга Холанда и ассисту Мартина Эдегора – 4:1.

Норвежцы принимают участие в своем четвертом мундиале, однако они никогда прежде не забивали более двух мячей.

Кроме того, сборная Норвегии лишь в третий раз обыграла оппонента на мировом форуме: ранее они побеждали Мексику в 1994 году (1:0) и Бразилию в 1998-м (2:1).

По теме:
ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
сборная Норвегии по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Футбол | 16 июня 2026, 22:03 6
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону

Каталонцы отвергли вариант с переходом украинца

Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16 июня 2026, 09:42 2
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию

Итальянец признал свою ошибку

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Футбол | 17.06.2026, 03:41
Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Звезда сборной Португалии пропустит первый матч на ЧМ-2026
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Футбол | 16.06.2026, 18:10
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 19
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 7
Футбол
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем