Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе выполнил обещание, которое дал еще до старта ЧМ-2026
Другие новости
17 июня 2026, 02:56 | Обновлено 17 июня 2026, 03:01
71
0

ФОТО. Мбаппе выполнил обещание, которое дал еще до старта ЧМ-2026

Празднование гола Мбаппе вызвало бурную реакцию болельщиков

17 июня 2026, 02:56 | Обновлено 17 июня 2026, 03:01
71
0
ФОТО. Мбаппе выполнил обещание, которое дал еще до старта ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился необычным празднованием гола в своем первом матче на чемпионате мира против сборной Сенегала.

Ранее француз пообещал британскому комику и телеведущему Джеймсу Кордену, что если забьет на мундиале, то отпразднует гол, изображая игру на флейте. Мбаппе любит играть на этом инструменте в свободное от матчей и тренировок время.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Свое обещание Мбаппе выполнил уже в дебютной встрече турнира. После результативного действия нападающий показал именно тот жест, о котором говорил ранее, вызвав бурную реакцию болельщиков в социальных сетях.

Популярная страница ESPN FC напомнила о недавнем разговоре француза с Корденом и опубликовала коллаж из кадров той встречи и самого празднования.

По теме:
Мастер-класс от фаворита. Норвегия без проблем обыграла Ирак
Нападающий ПСЖ забил в ворота Франции и установил рекорд на ЧМ
МБАППЕ: «Чтобы заставить их замолчать, думаю, придется играть до 80 лет»
фото lifestyle Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Реал Мадрид чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру
Футбол | 17 июня 2026, 00:50 0
Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру
Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру

В матче с Сенегалом Килиан оформил дубль, забив 57-й и 58-й голы за национальную команду

Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Футбол | 16.06.2026, 09:31
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16.06.2026, 09:42
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 15
Теннис
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 72
Футбол
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем