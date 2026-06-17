ФОТО. Мбаппе выполнил обещание, которое дал еще до старта ЧМ-2026

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился необычным празднованием гола в своем первом матче на чемпионате мира против сборной Сенегала.

Ранее француз пообещал британскому комику и телеведущему Джеймсу Кордену, что если забьет на мундиале, то отпразднует гол, изображая игру на флейте. Мбаппе любит играть на этом инструменте в свободное от матчей и тренировок время.

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Свое обещание Мбаппе выполнил уже в дебютной встрече турнира. После результативного действия нападающий показал именно тот жест, о котором говорил ранее, вызвав бурную реакцию болельщиков в социальных сетях.

Популярная страница ESPN FC напомнила о недавнем разговоре француза с Корденом и опубликовала коллаж из кадров той встречи и самого празднования.