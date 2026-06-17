ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ
Эрлинг наказал сборную Ирака за ошибку
Звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.
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Второй мяч Холанд забил после недопонимания между защитником и вратарем соперника.
Эрлинг активно запрессинговал оппонентов при выходе из обороны и заставил их допустить ошибку.
Пока голкипер ожидал передачу, Холанд перехватил мяч и без проблем отправил его в сетку.
ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ
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