Звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.

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Второй мяч Холанд забил после недопонимания между защитником и вратарем соперника.

Эрлинг активно запрессинговал оппонентов при выходе из обороны и заставил их допустить ошибку.

Пока голкипер ожидал передачу, Холанд перехватил мяч и без проблем отправил его в сетку.

ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine