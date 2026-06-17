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  4. ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:05 | Обновлено 17 июня 2026, 02:07
112
0

ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ

Эрлинг наказал сборную Ирака за ошибку

17 июня 2026, 02:05 | Обновлено 17 июня 2026, 02:07
112
0
ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.

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Второй мяч Холанд забил после недопонимания между защитником и вратарем соперника.

Эрлинг активно запрессинговал оппонентов при выходе из обороны и заставил их допустить ошибку.

Пока голкипер ожидал передачу, Холанд перехватил мяч и без проблем отправил его в сетку.

ВИДЕО. Обокрал вратаря. Холанд оформил дубль в первом матче на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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