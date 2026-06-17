Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинский футболист сыграл роскошную свадьбу на озере Комо
Другие новости
17 июня 2026, 02:01 | Обновлено 17 июня 2026, 02:04
372
0

ФОТО. Украинский футболист сыграл роскошную свадьбу на озере Комо

Футболист Трабзонспора и Елизавета Золотова показали сказочные кадры из Италии

17 июня 2026, 02:01 | Обновлено 17 июня 2026, 02:04
372
0
ФОТО. Украинский футболист сыграл роскошную свадьбу на озере Комо
Instagram. Арсений Батагов и Елизавета Золотова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов и его избранница Елизавета Золотова поделились совместной серией свадебных фотографий в социальных сетях.

Для фотосессии молодожены выбрали одну из самых романтичных локаций Европы – живописное озеро Комо в Италии, которое давно пользуется популярностью среди мировых знаменитостей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На опубликованных кадрах Батагов позирует в классическом черном смокинге, а Елизавета – в роскошном белом платье со шлейфом. Атмосферу дополняют панорамные виды озера, историческая вилла и изысканные цветочные композиции.

Публикация быстро привлекла внимание болельщиков, собрав тысячи лайков. В комментариях пару засыпали поздравлениями и комплиментами: «Поздравляю», «Невероятно красиво», «Сказочная пара» и так далее.

По теме:
ФОТО. Мбаппе выполнил обещание, которое дал еще до старта ЧМ-2026
ФОТО. Красавица-девушка Ямаля засветилась на матче ЧМ-2026
ФОТО. «Супермодель». Реакция сети на новые снимки ведущей УПЛ ТВ
фото lifestyle Арсений Батагов Трабзонспор свадьба сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16 июня 2026, 04:44 30
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен

Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун

Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 16 июня 2026, 17:27 9
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме

Даяна переиграла Алисию Дадни в первом раунде соревнований в Великобритании

У Довбика появился неожиданный вариант трансфера
Футбол | 17.06.2026, 00:32
У Довбика появился неожиданный вариант трансфера
У Довбика появился неожиданный вариант трансфера
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16.06.2026, 10:14
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 19
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 72
Футбол
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем