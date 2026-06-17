ФОТО. Украинский футболист сыграл роскошную свадьбу на озере Комо
Футболист Трабзонспора и Елизавета Золотова показали сказочные кадры из Италии
Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов и его избранница Елизавета Золотова поделились совместной серией свадебных фотографий в социальных сетях.
Для фотосессии молодожены выбрали одну из самых романтичных локаций Европы – живописное озеро Комо в Италии, которое давно пользуется популярностью среди мировых знаменитостей.
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На опубликованных кадрах Батагов позирует в классическом черном смокинге, а Елизавета – в роскошном белом платье со шлейфом. Атмосферу дополняют панорамные виды озера, историческая вилла и изысканные цветочные композиции.
Публикация быстро привлекла внимание болельщиков, собрав тысячи лайков. В комментариях пару засыпали поздравлениями и комплиментами: «Поздравляю», «Невероятно красиво», «Сказочная пара» и так далее.
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