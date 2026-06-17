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Чемпионат мира
17 июня 2026, 01:38 | Обновлено 17 июня 2026, 02:00
185
0

ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира

Форвард сборной Норвегии открыл счет голам на мундиалях

17 июня 2026, 01:38 | Обновлено 17 июня 2026, 02:00
185
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Известный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил первый мяч на чемпионатах мира в составе сборной Норвегии.

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Первый гол Эрлинга на мундиалях пришелся на матч против Ирака в рамках первого тура группы I.

Холанд опередил соперников и замкнул передачу на дальнюю штангу от партнера Давида Вольфе.

Забить Эрлингу удалось после паузы на воду: форвард открыл счет в матче на 29-й минуте.

Напомним, что сборная Норвегии вернулась на чемпионат мира после 28 лет отсутствия.

В последний раз норвежцы участвовали в мундиале в 1998 году, где дошли до 1/8 финала турнира.

ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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