ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира
Форвард сборной Норвегии открыл счет голам на мундиалях
Известный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил первый мяч на чемпионатах мира в составе сборной Норвегии.
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Первый гол Эрлинга на мундиалях пришелся на матч против Ирака в рамках первого тура группы I.
Холанд опередил соперников и замкнул передачу на дальнюю штангу от партнера Давида Вольфе.
Забить Эрлингу удалось после паузы на воду: форвард открыл счет в матче на 29-й минуте.
Напомним, что сборная Норвегии вернулась на чемпионат мира после 28 лет отсутствия.
В последний раз норвежцы участвовали в мундиале в 1998 году, где дошли до 1/8 финала турнира.
ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира
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