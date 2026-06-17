Известный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил первый мяч на чемпионатах мира в составе сборной Норвегии.

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Первый гол Эрлинга на мундиалях пришелся на матч против Ирака в рамках первого тура группы I.

Холанд опередил соперников и замкнул передачу на дальнюю штангу от партнера Давида Вольфе.

Забить Эрлингу удалось после паузы на воду: форвард открыл счет в матче на 29-й минуте.

Напомним, что сборная Норвегии вернулась на чемпионат мира после 28 лет отсутствия.

В последний раз норвежцы участвовали в мундиале в 1998 году, где дошли до 1/8 финала турнира.

ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил первый гол на чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine