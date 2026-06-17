«Показали миру, кто мы есть». Коуч сборной Новой Зеландии – о старте на ЧМ

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли высказался о первом матче своей команды на чемпионате мира 2026. Сборная Новой Зеландии в первом туре поделила очки с Ираном, обменявшись голами (2:2).

«Возможно, это было наше лучшее выступление за всю историю, или по крайней мере за то долгое время, что я нахожусь в структуре сборной. В целом, я считаю, что это была действительно сильная игра. Думаю, мы показали всему миру, кто мы есть и какими игроками обладаем.

Я безмерно горжусь футболистами и их игрой. Они очень хорошо владели мячом, создали много моментов. Мы разочарованы тем, что не смогли победить.

Мы забили два очень хороших гола, и тем обиднее, поскольку у нас был шанс войти в историю. Но я все равно очень горд.

Мы приехали сюда побеждать, и сегодня были в шаге от того, чтобы переписать историю. Мы еще ни разу не выигрывали матч на чемпионате мира, и сегодня были максимально близки к этому, поэтому сейчас очень больно.

На протяжении последних нескольких лет мы шаг за шагом прибавляли и улучшали нашу игру. И я часто повторяю, что в каждом поединке против сильных соперников у нас бывают отрезки, когда мы играем очень хорошо и создаем моменты. Сегодня же мы действовали в таком ключе гораздо стабильнее», – сказал Даррен.

Видеообзор матча: