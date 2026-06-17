ФОТО. Красавица-девушка Ямаля засветилась на матче ЧМ-2026
Инес Гарсия поддержала звезду Барселоны во время игры Испании против Кабо-Верде
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал на чемпионате мира в матче против Кабо-Верде, который завершился неожиданной ничьей 0:0.
За игрой 18-летнего футболиста с трибун внимательно наблюдала его новая девушка Инес Гарсия, пришедшая поддержать возлюбленного в его первом матче на мундиале.
Испанская красавица появилась на стадионе в футболке сборной Испании с фамилией и номером Ямаля на спине, привлекая внимание фотографов и болельщиков.
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После игры Ламин опубликовал совместное фото с Инес и своим младшим братом Кейном, поделившись одним из самых теплых моментов вечера.
Несмотря на потерю очков в стартовом матче, поддержка близких может стать важным фактором для Ямаля во время его первого чемпионата мира. По итогам встречи молодой лидер «Барселоны» стал одним из самых обсуждаемых футболистов в социальных сетях.
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