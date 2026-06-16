Главный арбитр матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 между сборными Франции и Сенегала – иранский судья Алиреза Фагани – принял спорное решение в середине второго тайма.

На 58-й минуте вингер сенегальской команды Садио Мане в подкате сбил в своей штрафной лидера атак соперника Килиана Мбаппе. В динамике казалось, что фол очевиден.

Фагани отправился смотреть VAR. После просмотра видеоповтора судья решил не назначать пенальти. Алиреза сразу же пояснил свое решение – Мбаппе сам инициаровал контакт.

В итоге судья назначил удар от ворот. Франция спустя 8 минут после этого эпизода все-таки смогла забить – Мбаппе с передачи Майкла Олисе сделал счет 1:0.

ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение