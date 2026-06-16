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  4. ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение
Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:43 | Обновлено 16 июня 2026, 23:46
289
0

ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение

На 58-й минуте французы вполне могли претендовать на 11-метровый

16 июня 2026, 23:43 | Обновлено 16 июня 2026, 23:46
289
0
ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане и Килиан Мбаппе
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Главный арбитр матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 между сборными Франции и Сенегала – иранский судья Алиреза Фагани – принял спорное решение в середине второго тайма.

На 58-й минуте вингер сенегальской команды Садио Мане в подкате сбил в своей штрафной лидера атак соперника Килиана Мбаппе. В динамике казалось, что фол очевиден.

Фагани отправился смотреть VAR. После просмотра видеоповтора судья решил не назначать пенальти. Алиреза сразу же пояснил свое решение – Мбаппе сам инициаровал контакт.

В итоге судья назначил удар от ворот. Франция спустя 8 минут после этого эпизода все-таки смогла забить – Мбаппе с передачи Майкла Олисе сделал счет 1:0.

ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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