ФОТО. Как Сарр упустил супершанс забить Франции в конце первого тайма
Исмаила мог вывести сборную Сенегала вперед, после первого тайма счет 0:0
Сборные Франции и Сенегала завершили первый тайм матча первого тура группы I чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.
В конце первой 45-минутки правый вингер сенегальской команды Исмаила Сарр упутстил отличную возможность забить [видео момента].
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После прострела в штрафную площадь Сарр пробил выше ворот с двух метров.
Встреча Франции и Сенегала проходит на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
ФОТО. Как Сарр упустил супершанс забить Франции в конце первого тайма
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