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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:07
276
0

ФОТО. Как Сарр упустил супершанс забить Франции в конце первого тайма

Исмаила мог вывести сборную Сенегала вперед, после первого тайма счет 0:0

16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:07
276
0
ФОТО. Как Сарр упустил супершанс забить Франции в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Франции и Сенегала завершили первый тайм матча первого тура группы I чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.

В конце первой 45-минутки правый вингер сенегальской команды Исмаила Сарр упутстил отличную возможность забить [видео момента].

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После прострела в штрафную площадь Сарр пробил выше ворот с двух метров.

Встреча Франции и Сенегала проходит на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. Как Сарр упустил супершанс забить Франции в конце первого тайма

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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