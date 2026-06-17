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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 17:05 | Обновлено 17 июня 2026, 17:17
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Динамо покинет вратарь, от которого отказался Костюк. Назван новый клуб

Денис Игнатенко может перейти в «Левый Берег»

17 июня 2026, 17:05 | Обновлено 17 июня 2026, 17:17
1250
0
Динамо покинет вратарь, от которого отказался Костюк. Назван новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Игнатенко
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Вратарь Денис Игнатенко может покинуть «Динамо» (Киев) по окончании сезона.

По информации UA-Футбол, 30 июня 2026 года у 23-летнего вратаря истекает контракт со столичным клубом, а стороны пока не планируют продлевать сотрудничество, ведь главный тренер Игорь Костюк не рассчитывает на футболиста, поэтому его уход выглядит практически решенным вопросом.

Главным претендентом на подписание Игнатенко называют «Левый Берег», который недавно завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу. Клуб из Киевской области стремится усилить вратарскую позицию и рассматривает возможность подписания голкипера на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Игнатенко не провел ни одного матча за первую команду «Динамо», хотя регулярно попадал в заявку на официальные поединки.

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Даниил Игнатенко Левый Берег Киев Динамо Киев трансферы УПЛ свободный агент Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
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