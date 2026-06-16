ФОТО. Мусиала появился перед матчем ЧМ со странными наушниками

Сборная Германии начала свою кампанию на чемпионате мира по футболу 2026 года с убедительной победы над Кюрасао со счетом 7:1. Еще до начала встречи привлек внимание момент с участием Джамала Мусиалы. Звезда «Баварии» по прибытии на игру был замечен в наушниках, логотип которых был заклеен полоской скотча.

Ответ кроется в строгих коммерческих правилах ФИФА во время крупных международных турниров. Руководящий орган футбола тщательно защищает своих официальных спонсоров и не позволяет игрокам демонстрировать логотипы конкурирующих компаний во время официальных мероприятий в день матча. Поскольку Beats by Dre не является официальным партнером ФИФА, Мусиала был обязан закрыть логотип бренда перед входом на стадион.

Мусиала отметился одним голевым ударом в матче с Кюрасао. 21 июня сборная Германии сыграет против Кот-д`Ивуара.