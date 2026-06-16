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  4. ФОТО. Мусиала появился перед матчем ЧМ со странными наушниками
Чемпионат мира
16 июня 2026, 22:15 |
488
0

ФОТО. Мусиала появился перед матчем ЧМ со странными наушниками

ФИФА не понравились наушники Джамала Мусиалы

16 июня 2026, 22:15 |
488
0
ФОТО. Мусиала появился перед матчем ЧМ со странными наушниками
ФК Бавария. Джамал Мусиала
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Сборная Германии начала свою кампанию на чемпионате мира по футболу 2026 года с убедительной победы над Кюрасао со счетом 7:1. Еще до начала встречи привлек внимание момент с участием Джамала Мусиалы. Звезда «Баварии» по прибытии на игру был замечен в наушниках, логотип которых был заклеен полоской скотча.

Ответ кроется в строгих коммерческих правилах ФИФА во время крупных международных турниров. Руководящий орган футбола тщательно защищает своих официальных спонсоров и не позволяет игрокам демонстрировать логотипы конкурирующих компаний во время официальных мероприятий в день матча. Поскольку Beats by Dre не является официальным партнером ФИФА, Мусиала был обязан закрыть логотип бренда перед входом на стадион.

Мусиала отметился одним голевым ударом в матче с Кюрасао. 21 июня сборная Германии сыграет против Кот-д`Ивуара.

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сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бавария Джамал Мусиала
Руслан Полищук Источник
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