Сборная Германии забила четвертый гол в ворота команды Кюрасао на старте второго тайма матча 1-го тура группы Е чемпионата мира 2026.

На 47-й минуте отличился Джамал Мусиала с ассиста Йозуа Киммиха, который сделал счет 4:1.

❗️ ВИДЕО. Разгром: Мусиала забил четвертый гол для Германии в матче с Кюрасао