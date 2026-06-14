Чемпионат мира14 июня 2026, 21:18 | Обновлено 14 июня 2026, 21:19
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ВИДЕО. Разгром: Мусиала забил четвертый гол для Германии в матче с Кюрасао
Джамал отличился на 47-й минуте матча 1-го тура группы Е чемпионата мира 2026
14 июня 2026, 21:18 | Обновлено 14 июня 2026, 21:19
134
0
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Сборная Германии забила четвертый гол в ворота команды Кюрасао на старте второго тайма матча 1-го тура группы Е чемпионата мира 2026.
На 47-й минуте отличился Джамал Мусиала с ассиста Йозуа Киммиха, который сделал счет 4:1.
❗️ ВИДЕО. Разгром: Мусиала забил четвертый гол для Германии в матче с Кюрасао
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