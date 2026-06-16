Игрок Харькова рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026
Рамик Гаджиев поддерживает сборную Аргентины
Украинский вингер ФК «Харьков» Рамик Гаджиев высказался по поводу чемпионата мира по футболу 2026 года:
«Я пока вообще не смотрю чемпионат мира, потому что, на мой взгляд, это неинтересные матчи. Может, начну смотреть плей-офф, когда уже будут сильные соперники и напряжённые матчи. Лично я болею за Аргентину, хочу, чтобы она победила».
На чемпионате мира 2026 года, который проходит в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.
Ранее Рамик Гаджиев поделился своими мыслями о ребрендинге «Металлиста 1925» в ФК «Харьков».
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