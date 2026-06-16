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Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:57 | Обновлено 16 июня 2026, 22:13
212
0

Игрок Харькова рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026

Рамик Гаджиев поддерживает сборную Аргентины

16 июня 2026, 21:57 | Обновлено 16 июня 2026, 22:13
212
0
Игрок Харькова рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026
ФК Харьков. Рамик Гаджиев
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Украинский вингер ФК «Харьков» Рамик Гаджиев высказался по поводу чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Я пока вообще не смотрю чемпионат мира, потому что, на мой взгляд, это неинтересные матчи. Может, начну смотреть плей-офф, когда уже будут сильные соперники и напряжённые матчи. Лично я болею за Аргентину, хочу, чтобы она победила».

На чемпионате мира 2026 года, который проходит в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее Рамик Гаджиев поделился своими мыслями о ребрендинге «Металлиста 1925» в ФК «Харьков».

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Рамик Гаджиев сборная Аргентины по футболу Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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