Игрок Харькова рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026

Украинский вингер ФК «Харьков» Рамик Гаджиев высказался по поводу чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Я пока вообще не смотрю чемпионат мира, потому что, на мой взгляд, это неинтересные матчи. Может, начну смотреть плей-офф, когда уже будут сильные соперники и напряжённые матчи. Лично я болею за Аргентину, хочу, чтобы она победила».

На чемпионате мира 2026 года, который проходит в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее Рамик Гаджиев поделился своими мыслями о ребрендинге «Металлиста 1925» в ФК «Харьков».