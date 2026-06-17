Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал трансфер футболиста юношеской сборной Украины Александра Пищура в «Жирону».
«Пищура в последнее время притесняли в «Дьёре», отдавали предпочтение другим игрокам, потому что Саша отказался выступать за сборную Венгрии. Надеюсь, в «Жироне» у него всё получится», – сказал Виталий Кварцяный.
Трансфер нападающего обошёлся «Жироне» в 900 тысяч евро. В следующем сезоне команда продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.
Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.
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