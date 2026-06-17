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Испания
17 июня 2026, 10:19 |
8620
0

Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную

Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»

17 июня 2026, 10:19 |
8620
0
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал трансфер футболиста юношеской сборной Украины Александра Пищура в «Жирону».

«Пищура в последнее время притесняли в «Дьёре», отдавали предпочтение другим игрокам, потому что Саша отказался выступать за сборную Венгрии. Надеюсь, в «Жироне» у него всё получится», – сказал Виталий Кварцяный.

Трансфер нападающего обошёлся «Жироне» в 900 тысяч евро. В следующем сезоне команда продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.

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Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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