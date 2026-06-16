ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками

В череде событий, связанных с чемпионатом мира по футболу, внимание привлек еще один момент. В то время как многие граждане сталкиваются со строгими иммиграционными и мерами безопасности в Соединенных Штатах, сборная Уругвая по футболу оказалась в центре обсуждения. В сети появилось видео, на котором члены сборной Уругвая проходят тщательный досмотр вскоре после прибытия в США.

На вирусном видео видно, как члены сборной Уругвая стоят в стороне, пока сотрудники службы безопасности проверяют их багаж. В ходе детальной проверки сумок использовались служебные собаки. Сообщается, что вскоре после прибытия в США игроки подверглись проверкам с использованием металлодетекторов, досмотру багажа и служебных собак.

В первом матче на турнире уругвайцы сыграли 1:1 с командой Саудовской Аравии.

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