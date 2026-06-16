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  4. ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками
Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:33 |
862
4

ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками

Сборную Уругвая обыскивали по прибытию в США

16 июня 2026, 20:33 |
862
4 Comments
ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками
Getty Images/Global Images Ukraine
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В череде событий, связанных с чемпионатом мира по футболу, внимание привлек еще один момент. В то время как многие граждане сталкиваются со строгими иммиграционными и мерами безопасности в Соединенных Штатах, сборная Уругвая по футболу оказалась в центре обсуждения. В сети появилось видео, на котором члены сборной Уругвая проходят тщательный досмотр вскоре после прибытия в США.

На вирусном видео видно, как члены сборной Уругвая стоят в стороне, пока сотрудники службы безопасности проверяют их багаж. В ходе детальной проверки сумок использовались служебные собаки. Сообщается, что вскоре после прибытия в США игроки подверглись проверкам с использованием металлодетекторов, досмотру багажа и служебных собак.

В первом матче на турнире уругвайцы сыграли 1:1 с командой Саудовской Аравии.

ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками

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Руслан Полищук Источник
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Гравців "збудували". Гарний переклад з мокшанського. Але на цьому сайті це вже не дивина. Просто тупа непрофесійність. Дно.
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Показать Скрыть 2 ответа
Поліція США все правильно робе. Не секрет, що багато  гравців з командтЦентральної та Південної Америки вживают кокаїн та інші наркотики. Так що є велика підозра, що наркоту вони можкть привезти з собою...
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