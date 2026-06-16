ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками
Сборную Уругвая обыскивали по прибытию в США
В череде событий, связанных с чемпионатом мира по футболу, внимание привлек еще один момент. В то время как многие граждане сталкиваются со строгими иммиграционными и мерами безопасности в Соединенных Штатах, сборная Уругвая по футболу оказалась в центре обсуждения. В сети появилось видео, на котором члены сборной Уругвая проходят тщательный досмотр вскоре после прибытия в США.
На вирусном видео видно, как члены сборной Уругвая стоят в стороне, пока сотрудники службы безопасности проверяют их багаж. В ходе детальной проверки сумок использовались служебные собаки. Сообщается, что вскоре после прибытия в США игроки подверглись проверкам с использованием металлодетекторов, досмотру багажа и служебных собак.
В первом матче на турнире уругвайцы сыграли 1:1 с командой Саудовской Аравии.
ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками
EEUU sigue humillando a las selecciones de fútbol que juegan en el Mundial. Ahora le tocó a Uruguay. Los jugadores fueron tratados como narcos, con inspección de perros antidrogas y uniformados con detectores de metales.— César Biondini (@BiondiniCesar) June 15, 2026
La FIFA perpetró una vergüenza histórica este año.
📹… pic.twitter.com/CFtZB1KPbJ
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