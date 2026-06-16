Лидер сборной Украины может перейти в Барселону

Полузащитник сборной Украины и каталонской «Жироны» Виктор Цыганков оказался в сфере интересов «Барселоны».

По информации источника, руководство каталонского гранда анализирует возможность подписания вингера «Жироны» в качестве варианта для усиления глубины состава. Сообщается, что украинский футболист уже достиг договоренности с клубом об уходе на правах свободного агента [речь идет о досрочном прекращении контракта, действующем еще один год], что делает потенциальную сделку особенно привлекательной с финансовой точки зрения для «сине-гранатовых».

В сезоне 2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.