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Испания
16 июня 2026, 21:42 | Обновлено 16 июня 2026, 22:24
2004
5

Лидер сборной Украины может перейти в Барселону

Виктор может пополнить ряды каталонского клуба на правах свободного агента

16 июня 2026, 21:42 | Обновлено 16 июня 2026, 22:24
2004
5 Comments
Лидер сборной Украины может перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Полузащитник сборной Украины и каталонской «Жироны» Виктор Цыганков оказался в сфере интересов «Барселоны».

По информации источника, руководство каталонского гранда анализирует возможность подписания вингера «Жироны» в качестве варианта для усиления глубины состава. Сообщается, что украинский футболист уже достиг договоренности с клубом об уходе на правах свободного агента [речь идет о досрочном прекращении контракта, действующем еще один год], что делает потенциальную сделку особенно привлекательной с финансовой точки зрения для «сине-гранатовых».

В сезоне 2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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Виктор Цыганков Барселона Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Джерело це бурбас чи вацап вацка
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+2
Якщо це правда, щодо "вільного агента" (хоча мені щось в це дуже слабо віриться....), то я собі уявляю як зараз плюється і матюкається Суркіс...
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0
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опять нагадил Динамо
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0
Дибільна статєйка, як і заголовок до неї..
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-1
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