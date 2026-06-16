Игроки сборной Германии нашли на тренировочной базе ядовитую змею

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих заявил о том, что на тренировочной базе команды была найдена ядовитая змея:

«Вчера мы видели змею, нам сказали, что она ядовитая. Если тебя укусят, придётся ехать в больницу. Не думаю, что от этого можно умереть, но это, безусловно, опасно».

«У меня такое ощущение, что если наступить на такую змею, это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от животных здесь. Я с уважением отношусь к местным жителям. В Германии, мне кажется, не так много опасных животных».

Сборная Германии лидирует в своей группе после первого тура чемпионата мира благодаря разгромной победе над Кюрасао (7:1). Команду Нагельсмана ожидают матчи с Эквадором и Кот-д'Ивуаром.