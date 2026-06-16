Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки сборной Германии нашли на тренировочной базе ядовитую змею
Германия
16 июня 2026, 20:16 | Обновлено 16 июня 2026, 20:19
430
0

Игроки сборной Германии нашли на тренировочной базе ядовитую змею

Йозуа Киммих поделился интересной историей

16 июня 2026, 20:16 | Обновлено 16 июня 2026, 20:19
430
0
Игроки сборной Германии нашли на тренировочной базе ядовитую змею
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих заявил о том, что на тренировочной базе команды была найдена ядовитая змея:

«Вчера мы видели змею, нам сказали, что она ядовитая. Если тебя укусят, придётся ехать в больницу. Не думаю, что от этого можно умереть, но это, безусловно, опасно».

«У меня такое ощущение, что если наступить на такую змею, это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от животных здесь. Я с уважением отношусь к местным жителям. В Германии, мне кажется, не так много опасных животных».

Сборная Германии лидирует в своей группе после первого тура чемпионата мира благодаря разгромной победе над Кюрасао (7:1). Команду Нагельсмана ожидают матчи с Эквадором и Кот-д'Ивуаром.

По теме:
Сборная Португалии попрощается с тренером
Франция – Сенегал. Мбаппе vs Мане: обнародованы составы на матч ЧМ-2026
ВИДЕО. Игроков сборной ЧМ построили у автобуса и обыскивали с собаками
ЧМ-2026 по футболу Йозуа Киммих сборная Германии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»
Футбол | 16 июня 2026, 19:46 0
ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»
ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»

Жерар Пике в шоке от трансфера Марка Кукурельи в «Реал»

Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16.06.2026, 09:42
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
14.06.2026, 17:39 6
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб представил нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб представил нового тренера
14.06.2026, 18:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем