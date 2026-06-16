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  4. Рубен АМОРИМ: «Это всегда было моей амбицией»
Италия
16 июня 2026, 20:07 |
191
0

Рубен АМОРИМ: «Это всегда было моей амбицией»

Португальский специалист прокомментировал назначение на должность главного тренера «Милана»

16 июня 2026, 20:07 |
191
0
Рубен АМОРИМ: «Это всегда было моей амбицией»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Португальский специалист Рубен Аморим прокомментировал свое назначение на должность главного тренера итальянского «Милана»:

«Есть амбиции, которые сопровождают тебя на протяжении всей карьеры, и тренировать «Милан» всегда было одной из моих. Я точно знаю, что означает этот клуб: история, престиж и огромная армия болельщиков по всему миру. Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, полностью осознавая, что символизируют эти цвета. Я с нетерпением жду начала работы и возможности каждый день ощущать ту страсть, которая движет «Миланом».

Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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Рубен Аморим Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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