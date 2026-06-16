Один из игроков потерял визу США после первого матча на ЧМ-2026
Мехди Тораби больше не может въехать на территорию Соединенных Штатов Америки
Вингер национальной сборной Ирана Мехди Тораби лишился визы на пребывание в Соединённых Штатах Америки после ничейного матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе G против национальной сборной Новой Зеландии (2:2), сообщает RMC Sport со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.
«Виза Мехди Тораби, игрока сборной Ирана, истекла после однократного въезда в США. Виза была действительна только для одного въезда. Иранская футбольная федерация приняла меры для продления визы Тораби, чтобы он мог продолжить участие в предстоящих матчах», — говорится в заявлении федерации.
Интересно, что в матче против Новой Зеландии Мехди Тораби даже не вышел на поле.
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