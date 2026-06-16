«Я могу сыграть нападающего». Инфантино обратился к сборной Ирана

Президент ФИФА Джанни Инфантино зашел в раздевалку сборной Ирана после ничейного матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе G против сборной Новой Зеландии (2:2):

«Сегодня вечером был тяжелый матч, и если бы вам немного повезло, вы могли бы победить. Но вы — гордость для своих семей, друзей, народа и всего мира. Вы на чемпионате мира, вы играете хорошо, и у вас еще осталось два матча. И в этих двух оставшихся матчах вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете.

Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете послание всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион здесь, вокруг вас. Вы показали это миру и послали мощное послание. Большое спасибо.

Если ваш тренер согласится, я мог бы сыграть на позиции нападающего в следующем матче».