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17 июня 2026, 08:02 |
1749
1

Предателя Украины наградили в Казахстане

Ордец стал игроком тура в местном чемпионате

17 июня 2026, 08:02 |
1749
1 Comments
Предателя Украины наградили в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец
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Украинский защитник Иван Ордец получил индивидуальное признание в чемпионате Казахстана по футболу.

33-летний футболист «Актобе» был признан лучшим игроком 13-го тура национального первенства.

В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ордеца возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже участвовал в корпоративах команды.

В текущем сезоне в активе бывшего защитника сборной Украины по футболу 16 матчей, два гола и одна результативная передача.

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Иван Ордец чемпионат Казахстана по футболу Актобе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Та ми вже давно забули, хто воно таке. Ні, чомусь неодмінно треба нагадувати.
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