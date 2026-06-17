Другие новости17 июня 2026, 08:02 |
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Предателя Украины наградили в Казахстане
Ордец стал игроком тура в местном чемпионате
17 июня 2026, 08:02 |
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Украинский защитник Иван Ордец получил индивидуальное признание в чемпионате Казахстана по футболу.
33-летний футболист «Актобе» был признан лучшим игроком 13-го тура национального первенства.
В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ордеца возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже участвовал в корпоративах команды.
В текущем сезоне в активе бывшего защитника сборной Украины по футболу 16 матчей, два гола и одна результативная передача.
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Комментарии 1
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Та ми вже давно забули, хто воно таке. Ні, чомусь неодмінно треба нагадувати.
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