Предателя Украины наградили в Казахстане

Украинский защитник Иван Ордец получил индивидуальное признание в чемпионате Казахстана по футболу.

33-летний футболист «Актобе» был признан лучшим игроком 13-го тура национального первенства.

В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ордеца возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже участвовал в корпоративах команды.

В текущем сезоне в активе бывшего защитника сборной Украины по футболу 16 матчей, два гола и одна результативная передача.