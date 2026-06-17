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Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:32 |
222
0

Мирон Маркевич остался недоволен

Известного тренера не обрадовал старт ЧМ-2026

17 июня 2026, 03:32 |
222
0
Мирон Маркевич остался недоволен
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему его не слишком обрадовал старт чемпионата мира 2026 года.

«Прежде всего отмечу, что старт чемпионата мира меня не очень порадовал. Большинство команд пока раскачиваются, действуют осторожно. Ничего не смогли поделать со своими соперниками Испания, Бельгия, Уругвай должен был выиграть. Разве что США и Швеция одержали уверенные победы. Видно, что эти сборные на ходу.

А вообще среди фаворитов чемпионата мира я вижу пять сборных – Испанию, Францию, Аргентину, Португалию и Бразилию, которая тоже в первом матче не убедила, но всё может перевернуться в любой момент», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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