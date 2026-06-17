Мирон Маркевич остался недоволен

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему его не слишком обрадовал старт чемпионата мира 2026 года.

«Прежде всего отмечу, что старт чемпионата мира меня не очень порадовал. Большинство команд пока раскачиваются, действуют осторожно. Ничего не смогли поделать со своими соперниками Испания, Бельгия, Уругвай должен был выиграть. Разве что США и Швеция одержали уверенные победы. Видно, что эти сборные на ходу.

А вообще среди фаворитов чемпионата мира я вижу пять сборных – Испанию, Францию, Аргентину, Португалию и Бразилию, которая тоже в первом матче не убедила, но всё может перевернуться в любой момент», – сказал Маркевич.