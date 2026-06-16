Фантастическая атака и тренер-чемпион. Почему Франция выиграет ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

11 июня, перед самым стартом чемпионата мира-2026, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сильнейших национальных сборных планеты. И пускай он всегда носил исключительно репутационный характер, если только речь не идет о посевах при различного рода жеребьевках, специалисты все равно обращают на него внимание в своих оценках и прогнозах.

Действующий вице-чемпион мира сборная Франции к старту ЧМ-2026 подошла на третьем месте в рейтинге ФИФА с 1870,7 пунктами в активе. Всего на четыре балла «трехцветных» опережают действующие чемпионы Европы испанцы, и на шесть с половиной – действующие чемпионы мира аргентинцы.

По сути, именно Испания, Аргентина и Франция являются главными фаворитами и очевидными претендентами на победу на ЧМ-2026. Но прямо сейчас давайте выделим аргументы, которые говорят в пользу версии о том, что мировое первенство на полях США, Канады и Мексики выиграет именно сборная Франции.

Фантастическая атака – лучшая в мире на сегодня

На чемпионат мира сборная Франции приехала с невероятно сильным подбором атакующих исполнителей. Тройка Дембеле – Мбаппе – Олисе прямо сейчас выглядит абсолютно фантастически и это без сомнений лучшая атака мира на сегодня, если принимать во внимание кадровые возможности других национальных команд. Дембеле – действующий обладатель «Золотого мяча», Мбаппе – человек-гол, который на двух чемпионатах мира до этого отличился 12 забитыми мячами и находится на расстоянии всего четырех голов от «вечного» рекорда Мирослава Клозе, а Олисе – это звезда новой генерации, которая особенно ярко раскрылась после перехода в «Баварию».

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле, Майкл Олисе и Килиан Мбаппе

Более того, во внимание можно взять и сухие статистические факты из самого сильного клубного турнира мирового футбола – Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/26 лучшим снайпером соревнования с 15 забитыми мячами стал именно Килиан Мбаппе, а вторым в списке лучших ассистентов оказался Майкл Олисе.

Невероятность атакующего потенциала своей команды, кажется, осознают и внутри самой сборной Франции. Не зря еще в марте левый фулбек ПСЖ и «трехцветных» Лукас Эрнандес публично заявил: «У нас фантастическая команда. Она невероятная. Качество наших атакующих игроков просто поразительное. Ни одна другая команда не обладает таким атакующим потенциалом, как наша».

А ведь Дембеле, Мбаппе и Олисе – это вовсе не все, на кого может рассчитывать и опереться тренерский штаб французов. В заявке на ЧМ-2026 у французов есть еще Дезире Дуэ, Маркюс Тюрам, Брэдли Баркола, Райан Шерки и Жан-Филипп Матета. Признайтесь честно, у вас еще не закружилась голова от простого перечисления этих звездных фамилий?..

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Тренер-чемпион

С 2012 года сборной Франции руководит Дидье Дешам. По сути, все последние успехи «трехцветных», а это победа на ЧМ-2018, второе место на ЧМ-2022, второе место на Евро-2016 и полуфинал Евро-2024, связаны исключительно с работой этого 57-летнего специалиста, который еще в бытность футболистом становился чемпионом мира и Европы (в 1998 и 2000 годах соответственно).

За четырнадцать лет в национальной команде Дидье Дешам приобрел колоссальный опыт, прекрасно понимая, как нужно готовить команду для того, чтобы она добралась до самых последних стадий престижных турниров. Нынешние французы умеют феерить и радовать фанатов на поле, когда это позволительно, но также научились и цинично играть на результат, «засушивая» игру и адаптируясь под давление со стороны соперника. Фактически за долгие годы работы в сборной Дешам превратился в кубкового тренера, который способен быть максимально эффективным на коротких дистанциях – таких, как финальные части чемпионатов мира или Европы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

При этом, Дешам все еще сохраняет мотивацию и не потерял почву под ногами, даже обзаведясь множеством престижных титулов и регалий. Неслучайно после упомянутого выше громкого заявления от Лукаса Эрнандеса про атакующую мощь французов Дешам решил сразу же вмешаться в ситуацию. Как признавался сам наставник, он позвонил футболисту ПСЖ и на словах «наказал» подопечного, дав тому понять, что «не стоит говорить подобные вещи». Дешам прекрасно понимает, что чемпионаты мира не выигрываются «на бумаге» или «на словах». Для этого нужно продемонстрировать невероятное усердие и в какой-то степени даже пойти на самопожертвование всем – как членам тренерского штаба, так и непосредственно каждому из футболистов.

И Дешам, кажется, готов продолжать требовать от своих подопечных отдаваться на 100% в каждом из матчей. Тем более, что уже сейчас известно – Дидье покинет свой пост после ЧМ-2026. Наверное, ему бы очень хотелось уйти из сборной Франции на такой же ноте, как Эме Жаке в 1998-м…

Комфортная сетка на старте

Несмотря на то, что сборная Франции угодила отнюдь не в самую простую группу на ЧМ-2026, в целом перспективы «трехцветных» на стартовых стадиях соревнования выглядят очень и очень радужно. Да, побороться с Норвегией и Сенегалом французам за первое место придется, но практически ни у кого из авторитетных мировых специалистов не возникает сомнений, что действующие вице-чемпионы мира сумеют решить эту задачу.

Далее, если Франция все-таки выходит в плей-офф с первого места, то она практически гарантированно не получает в соперники топ-сборную, если не случится громкой сенсации. По подсчетам, наиболее реальным оппонентом «трехцветных» в 1/16 финала станет Япония, с которой французы также обязаны справляться без чрезмерных усилий.

И лишь со стадии 1/8 финала Франции могут начать попадаться в соперники настоящие топы. В частности, по одной из прогнозных выкладок, на этой стадии команде Дешама может выпасть Германия, в случае прохода которой есть риск попасть на Нидерланды.

Однако стоит отмечать еще один нюанс: на ЧМ-2026 ФИФА фактически применила инновационную схему при жеребьевке и составлении сетки плей-офф турнира. Ее особенность заключается в том, что если четыре сильнейшие по рейтингу сборные мира (Аргентина, Испания, Франция, Англия) займут первые места в своих группах, то они никак не пересекутся между собой аж до полуфиналов. Эта изоляция грандов в рамках составления турнирной сетки была проведена намеренно, хотя многие эксперты уже раскритиковали подобный подход, обвиняя его в нарушениях спортивного принципа и реально «слепого» жребия.

Поэтому даже с потенциальными играми против Германии и Нидерландов в 1/8 и 1/4 финала соответственно турнирная сетка сборной Франции на старте ЧМ-2026 выглядит очень и очень комфортной. Таким просто грех не воспользоваться…

Логистика, климат и география матчей

Учитывая тот факт, что финальная часть ЧМ-2026 пройдет в трех странах, многим национальным сборным предстоит изрядно поколесить по различных регионам США, а также Мексике и Канаде. Но Францию подобная участь может практически миновать, если она, конечно, обеспечит себе первое место в группе и далее будет двигаться по той части турнирной сетки, которая предназначена для триумфатора квартета I.

Федерация футбола Франции избрала своей базой американский Бостон. Этот выбор является крайне удачным и правильным, как отмечают заокеанские аналитики, так как матчи группы I состояться на аренах Восточного побережья и ближней к ним части Среднего Запада. В отличие от команд, которым придется летать между жаркой Мексикой и Ванкувером, «трехцветные» избегают тяжелой акклиматизации и многочасовых перелетов через часовые пояса на групповом этапе, сохраняя максимальную свежесть ног к июльскому плей-офф.

Впоследствии, уже на этапах плей-офф (начиная с 1/16 и далее) сетка ведет победителя группы I строго по стадионам Северо-Востока США (1/16 финала – Ист-Ратерфорд, 1/8 финала – Филадельфия, 1/4 финала – Фоксборо, 1/2 финала – Арлингтон, финал – Ист-Ратерфорд). При этом, команды из других веток плей-офф будут вынуждены познать все прелести высокогорья и невероятной жары Мехико, Гуадалупе или Техаса. Да и о непредсказуемом канадском Ванкувере также забывать не стоит. С одной стороны, те сборные, которые сыграют в плей-офф там могут порадоваться, что не попадут под невероятную жару, но с другой… Традиционно на арене «Би-Си Плейс» используется искусственный газон, который под ЧМ-2026 по требованию ФИФА был временно заменен на натуральное поле. Но последнее было уложено поверх искусственного и ведет себя специфически – в частности, мяч по нему катится медленнее, трава буквально «едет» под бутсами, а ноги футболистов устают в разы быстрее из-за необходимости преодолевать дополнительные сложности. Фактически игры в Ванкувере уже сейчас называют «смертью для ног» игроков, и большой плюс Франции, что она, в случае победы в группе, будет лишена этого испытания, как и южной жары.

Поэтому логистика, климат и география матчей также видятся большими союзниками сборной Франции на ЧМ-2026, если «трехцветные» сумеют оправдать ожидания и станут лучшей командой группы I. Как видим, уже на первой же стадии мундиаля подопечным Дешама есть за что бороться, чтобы в дальнейшем не пришлось справляться с еще большим количеством испытаний и проблем. Но, если все удастся, то очень многое по-настоящему будет зависеть исключительно от самих французов, а не от погоды, газонов или каких-то иных факторов.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.