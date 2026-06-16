Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона надеется, что трансфер украинца поможет заменить Довбика
Испания
16 июня 2026, 10:41 |
780
0

Жирона надеется, что трансфер украинца поможет заменить Довбика

Каталонский клуб подписал Александра Пищура, чтобы усилить атакующую линию в новом сезоне

16 июня 2026, 10:41 |
780
0
Жирона надеется, что трансфер украинца поможет заменить Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Александ Пищур-младший
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанская «Жирона» официально приобрела талантливого украинского форварда Александра Пищура, который в прошлом сезоне защищал цвета венгерского «Дьера».

По информации авторитетного издания AS, каталонский клуб надеется, что 21-летний игрок сможет заменить нападающего сборной Украины Артема Довбика, который ушел после сезона 2024/25:

«Трансфер нападающего вызывает некоторые сомнения у болельщиков «Жироны», поскольку Пищур играл в чемпионате Венгрии, где в прошлом сезоне забил всего два гола в 25 матчах.

Он приходит, чтобы усилить атакующие возможности команды. Александр – украинец, поэтому сравнения с Довбиком неизбежны. «Жирона» долго искала замену, когда потеряла Довбика.

Каталонская команда надеется, что сделала правильный выбор, пригласив Пищура», – сообщили в Испании.

Трансфер форварда обошелся «Жироне» в 900 тысяч евро. В следующем сезоне команда продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

По теме:
Чемпион Испании был вынужден покинуть Барселону и оказался в тупике
Ударили по рукам. Динамо договорилось о громком трансфере в УПЛ
Голкипер ПСЖ решил покинуть клуб и отказался от нового контракта
Жирона Александр Пищур-младший Артем Довбик чемпионат Венгрии по футболу Дьер трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16 июня 2026, 10:10 2
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей
Футбол | 16 июня 2026, 10:44 0
Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей
Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей

Даниил Голуб может воспользоваться программой «18–22» и выехать за пределы Украины

Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Футбол | 15.06.2026, 20:59
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Футбол | 16.06.2026, 09:31
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму
Футбол | 16.06.2026, 05:32
Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму
Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 12
Футбол
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 27
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 5
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем