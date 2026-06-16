Жирона надеется, что трансфер украинца поможет заменить Довбика

Испанская «Жирона» официально приобрела талантливого украинского форварда Александра Пищура, который в прошлом сезоне защищал цвета венгерского «Дьера».

По информации авторитетного издания AS, каталонский клуб надеется, что 21-летний игрок сможет заменить нападающего сборной Украины Артема Довбика, который ушел после сезона 2024/25:

«Трансфер нападающего вызывает некоторые сомнения у болельщиков «Жироны», поскольку Пищур играл в чемпионате Венгрии, где в прошлом сезоне забил всего два гола в 25 матчах.

Он приходит, чтобы усилить атакующие возможности команды. Александр – украинец, поэтому сравнения с Довбиком неизбежны. «Жирона» долго искала замену, когда потеряла Довбика.

Каталонская команда надеется, что сделала правильный выбор, пригласив Пищура», – сообщили в Испании.

Трансфер форварда обошелся «Жироне» в 900 тысяч евро. В следующем сезоне команда продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.